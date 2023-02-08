ВОЙНА В Украине Новое расследование СМИ вскрыло VIP-каюты и элитную недвижимость в Одессе главы МПРС Сударева

2023-02-08 10:55

Несмотря на великую войну, гибель тысяч наших граждан, разрушение городов и сел, у начальника Морской поисково-спасательной службы в Одесской области Виктора Сударева, все стабильно хорошо. Он хвастается растущим состоянием и ведет открытую luxury-жизнь.

Итак, глава Морской поисково-спасательной службы в Одесской области Виктор Сударев этот пост он занимает еще со времен Януковича. Интересно, что фактов официальной биографии должностного лица в открытых источниках информации почти нет, если не учитывать многочисленных коррупционных скандалов, подозрений от правоохранителей и новостей об отстранении от должности и состояния Сударева. Один из самых резонансных скандалов, в который попала МПРС во главе с Сударевым – приобретение спасательного судна почти за 5,5 млн евро. По словам специалистов в морской сфере, эта цена существенно завышена. Речь идет о заказе у эстонской компании Baltic Workboats AS судна Patrol 26 WP SAR.

Как выяснилось, заместитель г-на Сударева - Владимир Работнев в свое время даже отбывал срок в тюрьме после "работы" на государство. И сидел он не за воровство колбасы в магазине, а за государственную измену, ведь огласил секретную информацию, к которой имел доступ, выполняя свои должностные обязанности.

Об этом и еще очень много новых фактов в новом расследовании журналистов. Они выяснили, откуда у главы Морской поисково-спасательной службы Сударева десятки элитных домов и спонсируемые алкотуры чиновников на спасательных лодках.