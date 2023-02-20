ВОЙНА В Украине фото Президент США Джо Байден тайно прибыл с визитом в Киев

2023-02-20 12:05

Президент США Джо Байден приехал с необъявленым визитом в Киев. Видео с американским лидером в центре украинской столицы появилось в соцсетях.

В частности, обнародованот видео, как Байден идет вместе с президентом Владимиром Зеленским по Михайловской площади. Там они почтили память погибших героев Украины.

"Байден в Киеве. Город, который якобы должен был быть под контролем россии 360 дней. Какой сильный знак диктатору путину", - сообщил журналист Bild Юлиан Репке в Twitter.

Вскоре встречу с американским лидером в Киеве подтвердил и Президент Украины Владимир Зеленский.

"Джозеф Байден, приветствую в Киеве! Ваш визит – это очень важное проявление поддержки для всех украинцев", – написал Владимир Зеленский в Telegram.

Также потом появились первые кадры президента США Джо Байдена в Киеве на Михайловской площади. На фоне была слышна воздушная тревога.

По информации журнала Politico, помощники президента США рассматривали возможность, что Байден тайно пересечет границу с Украиной, однако из-за рисков безопасности такая поездка была изначально «почти исключена».

Ранее сообщалось, что Байден вылетит из Вашингтона во второй половине дня 20 февраля по американскому времени, а прилетит в Польшу утром 21 февраля по местному времени.

Напомним, этот визит в Украину стал первым для Джозефа Байдена в качестве президента США. Однако ранее он шесть раз приезжал в нашу старну, когда занимал должность вице-президента США – в последний раз в январе 2017 года.