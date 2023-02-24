ВОЙНА В Украине фото Решение принято! США передает Украине дальнобойные управляемые бомбы с GSP-наведением

2023-02-24 19:31

США передадуть Україні далекобійні високоточні бомби з GSP-наведенням (Jdam-ER) та дальністю поразки до 72 км, - Bloomberg.

Як пише видання, Jdam-ER може бути прикріплений до некерованих бомб вагою від 220 до 900 кг, перетворюючи їх на керовані. Після скидання така бомба розкриває крила, що збільшує дальність польоту втричі.

Офіційно Пентагон не оголошував про постачання такого типу озброєнь, але їх передача, як повідомляє Bloomberg, свідчить про те, що США та Україна знайшли спосіб, за допомогою якого радянські винищувачі зможуть програмувати та запускати Jdam-ER.