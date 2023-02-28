ВОЙНА В Украине С Херсонской области начали эвакуацию коллаборантов - облсовет

2023-02-28 22:00


Из Херсонской области враг начал эвакуацию коллаборантов. Об этом заявил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в эфире телемарафона.

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"Мы видим определенное действительно вот сейчас движение о том, что у них из некоторых населенных пунктов наших пошла фактически эвакуация этих коллаборантов. И кроме того, видим усиление сейчас информационного воздействия на наших людей о том, что надо вновь выезжать в рф", - сказал Соболевский.

По его словам, снова видят жилищные сертификаты, обещания по денежной поддержке, если люди согласятся уехать в рф.

"То есть, они опять начали эту фактически депортацию такую. Я считаю, что это очень хороший знак, что это еще одно свидетельство того, что они сами понимают, что эта территория, она вскоре будет освобождена и вернется под контроль Украины", - отметил Соболевский.

Дополнение

По данным Генштаба, на временно захваченной территории Херсонской области оккупанты обыскивают дома и изымают лодки.

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