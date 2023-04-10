ВОЙНА В Украине Где за границей можно сдать национальный мультипредметный тест - Полный список стран и городов

2023-04-10 08:26

Для украинских абитуриентов расширили перечень стран и городов, где можно сдать национальный мультипредметный тест (НМТ). Об этом накануне сообщил Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО). Тестирование можно пройти в 41 городе 24 стран мира.

Временные экзаменационные центры будут созданы в таких заграничных населенных пунктах:

  • Австрия (Вена);
  • Азербайджан (Баку);
  • Бельгия (Брюссель);
  • Болгария (Варна, София);
  • Великобритания (Абериствит, Эдинбург, Лондон);
  • Грузия (Тбилиси);
  • Дания (Орхус);
  • Эстония (Таллин);
  • Ирландия (Дублин);
  • Испания (Валенсия);
  • Италия (Милан, Рим);
  • Канада (Эдмонтон, Монктон, Торонто);
  • Латвия (Рига);
  • Литва (Каунас);
  • Германия (Берлин, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен);
  • Польша (Быдгощ, Варшава, Вроцлав, Краков, Люблин);
  • Португалия (Лиссабон);
  • Румыния (Бухарест);
  • США (Нью-Йорк, Сакраменто);
  • Венгрия (Будапешт);
  • Финляндия (Хельсинки);
  • Франция (Марсель, Париж);
  • Чехия (Брно, Прага);
  • Швеция (Стокгольм).

На следующей неделе ожидается, что в список стран, где можно пройти НМТ, прибавятся Люксембург и Нидерланды (город Роттердам).

В УЦОКО отмечают, что хотя перечень городов для прохождения НМТ расширен, количество мест в центрах ограничено.

"В случае исчерпания мест в определенном городе оно станет недоступным для выбора. Учитывайте, что в некоторых городах/странах тестирование будет проведено только во время дополнительной сессии. Советуем не медлить с регистрацией", – говорится в сообщении.

Также украинцы, уже создавшие персональный кабинет и ранее выбравшие более отдаленный пункт, после расширения списка стран и городов смогут после получения сертификата до 7 мая 2023 года изменить регистрационные данные, выбрав другую ближайшую локацию.

Напомним, основная сессия НМТ будет проходить с 5 по 23 июня, а дополнительная состоится 11-24 июля.

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