Для украинских абитуриентов расширили перечень стран и городов, где можно сдать национальный мультипредметный тест (НМТ). Об этом накануне сообщил Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО). Тестирование можно пройти в 41 городе 24 стран мира.
Временные экзаменационные центры будут созданы в таких заграничных населенных пунктах:
На следующей неделе ожидается, что в список стран, где можно пройти НМТ, прибавятся Люксембург и Нидерланды (город Роттердам).
В УЦОКО отмечают, что хотя перечень городов для прохождения НМТ расширен, количество мест в центрах ограничено.
"В случае исчерпания мест в определенном городе оно станет недоступным для выбора. Учитывайте, что в некоторых городах/странах тестирование будет проведено только во время дополнительной сессии. Советуем не медлить с регистрацией", – говорится в сообщении.
Также украинцы, уже создавшие персональный кабинет и ранее выбравшие более отдаленный пункт, после расширения списка стран и городов смогут после получения сертификата до 7 мая 2023 года изменить регистрационные данные, выбрав другую ближайшую локацию.
Напомним, основная сессия НМТ будет проходить с 5 по 23 июня, а дополнительная состоится 11-24 июля.