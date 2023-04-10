ВОЙНА В Украине Где за границей можно сдать национальный мультипредметный тест - Полный список стран и городов

2023-04-10 08:26

Для украинских абитуриентов расширили перечень стран и городов, где можно сдать национальный мультипредметный тест (НМТ). Об этом накануне сообщил Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО). Тестирование можно пройти в 41 городе 24 стран мира.

Временные экзаменационные центры будут созданы в таких заграничных населенных пунктах:

Австрия (Вена);

Азербайджан (Баку);

Бельгия (Брюссель);

Болгария (Варна, София);

Великобритания (Абериствит, Эдинбург, Лондон);

Грузия (Тбилиси);

Дания (Орхус);

Эстония (Таллин);

Ирландия (Дублин);

Испания (Валенсия);

Италия (Милан, Рим);

Канада (Эдмонтон, Монктон, Торонто);

Латвия (Рига);

Литва (Каунас);

Германия (Берлин, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен);

Польша (Быдгощ, Варшава, Вроцлав, Краков, Люблин);

Португалия (Лиссабон);

Румыния (Бухарест);

США (Нью-Йорк, Сакраменто);

Венгрия (Будапешт);

Финляндия (Хельсинки);

Франция (Марсель, Париж);

Чехия (Брно, Прага);

Швеция (Стокгольм).

На следующей неделе ожидается, что в список стран, где можно пройти НМТ, прибавятся Люксембург и Нидерланды (город Роттердам).

В УЦОКО отмечают, что хотя перечень городов для прохождения НМТ расширен, количество мест в центрах ограничено.

"В случае исчерпания мест в определенном городе оно станет недоступным для выбора. Учитывайте, что в некоторых городах/странах тестирование будет проведено только во время дополнительной сессии. Советуем не медлить с регистрацией", – говорится в сообщении.

Также украинцы, уже создавшие персональный кабинет и ранее выбравшие более отдаленный пункт, после расширения списка стран и городов смогут после получения сертификата до 7 мая 2023 года изменить регистрационные данные, выбрав другую ближайшую локацию.

Напомним, основная сессия НМТ будет проходить с 5 по 23 июня, а дополнительная состоится 11-24 июля.