ВОЙНА В Украине Які документи мають бути у громадян, чиї близькі пішли на війну - повний перелік

2023-04-10 10:27

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець поінформував про перелік даних, що мають бути у сім’ї військових, які пішли боронити нашу державу від загарбників.

«Нагадую перелік даних, якими мають володіти сім’ї тих, хто пішов боронити нашу землю від окупантів. Володіння цими даними допоможе родині у критичних ситуаціях, які потенційно можуть виникнути», — йдеться в повідомленні.

До таких даних відносяться:

  1. Прізвище, ім’я і по-батькові
  2. Дату народження
  3. Копію паспорта
  4. Контактні дані місця постійної дислокації військової частини
  5. Контактні дані військкомату, з якого був мобілізований Захисник
  6. Назву та номер військової частини чи підрозділу проходження служби
  7. Посаду, звання військово-облікову спеціальність (якщо відомо)
  8. Особовий номер (індивідуальний податковий номер), номер військового квитка чи тимчасового військового квитка(відскановану копію) чи жетону
  9. Прізвище, ім’я, по-батькові та контакти колег по службі, побратимів
  10. Прізвище, ім’я, по-батькові, контакти безпосереднього командира
  11. Прізвище, ім’я, по-батькові, контакти командира частини
  12. Телефон гарячої лінії частини, бригади, угрупування

 

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