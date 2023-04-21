ПОЛНЫЙ СПИСОК Какие документы и данные должны быть у родственников мобилизованных украинцев
2023-04-21 16:31
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець поінформував про перелік даних, що мають бути у сім’ї військових, які пішли боронити нашу державу від загарбників.
«Нагадую перелік даних, якими мають володіти сім’ї тих, хто пішов боронити нашу землю від окупантів. Володіння цими даними допоможе родині у критичних ситуаціях, які потенційно можуть виникнути», — йдеться в повідомленні.
До таких даних відносяться:
- Прізвище, ім’я і по-батькові
- Дату народження
- Копію паспорта
- Контактні дані місця постійної дислокації військової частини
- Контактні дані військкомату, з якого був мобілізований Захисник
- Назву та номер військової частини чи підрозділу проходження служби
- Посаду, звання військово-облікову спеціальність (якщо відомо)
- Особовий номер (індивідуальний податковий номер), номер військового квитка чи тимчасового військового квитка(відскановану копію) чи жетону
- Прізвище, ім’я, по-батькові та контакти колег по службі, побратимів
- Прізвище, ім’я, по-батькові, контакти безпосереднього командира
- Прізвище, ім’я, по-батькові, контакти командира частини
- Телефон гарячої лінії частини, бригади, угрупування