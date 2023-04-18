ВОЙНА В Украине В Буче Киевской области два человека одновременно попали под поезд

2023-04-18 13:35

Два человека одновременно попали под поезда в Буче Киевской области. Об этом сообщает полиция Киевщины.

"В Бучанское управление полиции Киевщины от дежурного по станции поступило сообщение о чрезвычайном происшествии в районе 33 километра железной дороги. Правоохранители предварительно установили, что пассажирский поезд сбил женщину.

Во встречном направлении двигался электропоезд, сбивший 41-летнего мужчину. Последний погиб на месте, женщину медики доставили в отделение политравмы Киевской областной больницы. Как выяснили полицейские, оба человека находились между путями. Пешеходные переходы там отсутствуют", - говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование.

"Полиция Киевщины напоминает: железнодорожный транспорт - зона повышенной опасности. Будьте осторожны на железнодорожных путях, особенно в темное время суток!" - отмечает пресс-служба.