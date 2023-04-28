ВОЙНА В Украине Ракетный удар по жилому дому в Умани: Число жертв и пострадавших возросло

2023-04-28 09:20

Число жертв и травмированных в результате ракетного удара врага по многоэтажке в Умани снова выросло. В частности, в больнице скончался один из пострадавших. Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко на своей Facebook-странице.

"Умань. Обновление на 8:30. Четверо погибших. Трое были извлечены из-под завалов. Еще один человек скончался в больнице", - сообщил чиновник.

По его словам, в результате ракетного удара ранения получили 17 человек. В настоящее время они получают медицинскую помощь.

Клименко также добавил, что из-под завалов спасены трое детей.

Люди делятся кадрами в социальных сетях, на которых видны разрушения. У некоторых в квартире выбило окна, они получили ранения. Отмечают, что дома спали дети.

На месте попадания идет спасательная операция. Следственно-оперативные группы и криминалисты фиксируют очередное военное преступление россии против гражданских людей и документируют последствия ракетного удара.

Напомним, что в Умани Черкасской области одна из российских ракет попала в жилую многоэтажку. Полностью разрушен подъезд многоквартирного дома. Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил о двух попаданиях: в многоэтажку и складские помещения.