ВОЙНА В Украине фото Хлопчик зі згущеного молока ганяє авто, знаходить рації, збирає аптечки для ЗСУ

2023-05-05 22:12

Відомий одеський історик, краєзнавець та громадський діяч Олександр Бабіч з початку повномасштабного вторгнення ворога організував волонтерську групу.

Олександр Бабіч, "хлопчик" на банці згущеного молока, з перших днів війни організував свою волонтерську групу на базі власного турагентства. Як розповів одеський журналіст Денис Соколов у своєму Twitter-акаунті 20 квітня, зараз Бабіч збирає допомогу для ЗСУ – від аптечок та рацій до автомобілів.

"В Одесі багато хто про це знає: Саша — це брендфейс згущеного молока. Той самий завод у Первомайську будував його дід, працював там його батько, ну і так вийшло, що маленьку дитину сфоткали для етикетки згущеного молока. Але відомий став не цим. А тим, що Саша — один із найвидатніших одеських істориків, у якого є крута книга та лекції про Одесу періоду окупації німцями-румунами та підпілля, він серед перших працював із розсекреченими архівами КДБ.Загалом до повномасштабного Саша був визнаним ученим та бізнесменом (засновником туристичного агентства) в Одесі. Але зараз Бабіч — дуже потужний волонтер. Ганяє тачки, знаходить рації, збирає аптечки", — розповів Денис Соколов.

Історик Олександр Бабіч у 2017 році розповів історію зі своїм портером, через близько 40 років з моменту випуску першої банки згущеного молока, яку виробляв Первомайський молочноконсервний завод у Миколаївській області. Тоді стало відомо, що його дід працював заступником директора на заводі.