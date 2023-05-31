ВОЙНА В Украине Министр образования Украины отказался от степени кандидата наук

2023-05-31 12:28

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовый сообщил, что первым отказался от степени кандидата наук после того, как правительство утвердило механизм добровольного отказа от ученой степени.

"В академическом мире научная степень - это о ценности и доверии, а еще о соискании, а не получении. Как военную форму имеют право носить только военные, так и иметь научные степени, по моему мнению, должны только ученые...

На себе, собственно, первым и испытывал механизм отказа. Написал соответствующее заявление и со вчерашнего дня уже не являюсь кандидатом наук. Держаться за формальные для себя статусы не собираюсь. Гораздо важнее реальные дела и действия", - написал министр на своей Facebook-странице.