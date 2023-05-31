ВОЙНА В Украине Массовые отключения света в Украине: в "Укрэнерго" сообщили новые данные

2023-05-31 18:26

По словам Владимира Кудрицкого, отключение потребителей не связано с дефицитом мощности в системе.

НЭК "Укрэнерго" возобновила энергоснабжение потребителей в Украине после аварийного отключения 30 мая, "никаких ограничений потребления в вечернее время суток диспетчерский центр не планирует".

Об этом сообщил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в Facebook.

"Напоминаю, сегодня в энергосистеме аварийно отключились высоковольтные линии, сработали системы защиты и из-за этого происходили отключение электроэнергии в ряде регионов. Мы подробно изучаем причины произошедшего в энергосистеме инцидента", — написал он.

По словам Кудрицкого, отключение потребителей "не связано с дефицитом мощности в системе".

"Причины аварийной ситуации – сугубо технические и будут детально выяснены в результате расследования Госэнергонадзора и специалистов "Укрэнерго"", – отметил глава НЭК.

Кудрицкий напомнил, что энергосистема пережила 15 массированных волн ракетных ударов и 18 мощных дроновых атак.

"Сейчас она в процессе восстановления и работает на максимуме своих возможностей. Если в мирное время у нас было много резервных схем заживления потребителей, и вы обычно не ощущали работы энергетиков, то сейчас у нас все еще много "узких мест" в энергосистеме после зимних обстрелов" ", – объяснил он.

Где в Украине исчезал свет 30 мая и почему

Напомним, в Киеве и ряде областей днем 30 мая внезапно исчез свет. Перебои начались в 12 часов. Как сообщили "ДТЭК Киевские электросети", перебои с элетрикой в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Оболонском, Дарницком районах.

Также отключения наблюдаются в центральных, восточных, южных и северных областях Украины.

В "Укрэнерго" объяснили, что отключение света произошло по техническим причинам. Это не связано с дефицитом мощности в энергосистеме. Начато расследование причин инцидента.