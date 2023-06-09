ВОЙНА В Украине В Украине вернули ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ПРОВЕРКУ показаний СЧЕТЧИКОВ воды, света и газа

2023-06-09 21:36

В Украине возобновили процедуру проверки счетчиков на все виды коммунальных услуг. В частности, коммунальщики опять имеют право изымать для сверки счетчики на газ, воду и тепло.

Войне пока еще не видно конца, однако украинцам уже постепенно возвращают проверки и требования, которые существовали в мирное время. В частности, это касается и проверки индивидуальных приборов учета.

Сообщая о возобновлении поверок, коммунальщики ссылаются на правительственное постановление №440, датированное 7 апреля 2023 года.

Согласно этому постановлению, всем исполнителям коммунальных услуг возвращают право на проверку приборов учета, установленных у потребителей.