ВОЙНА В Украине Киевляне ПОЛУЧАЮТ на почту ОПАСНЫЕ СООБЩЕНИЯ: в прокуратуре пояснили, что с этим делать

2023-06-16 15:37

В Киевской городской прокуратуре сообщили, что неизвестные совершают спам-рассылку якобы от ее имени.

Жители столицы и области начали получать опасные сообщения, разосланные кобы от Киевской городской прокуратуры. Об этом сообщили в самом учреждении.

Отмечается, что в сообщениях, поступающих на электронную почту киевлян, содержится файл под названием «Спецсообщение» или «Электронная копия служебного письма», который может содержать вирусную программу. Это приложение может нанести ущерб компьютеру или украсть личные данные пользователя.

«Если вы получали такое сообщение, не открывайте файл и удалите его. Ведь никаких подобных рассылок прокуратура не производила» – заявили в прокуратуре

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