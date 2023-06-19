ВОЙНА В Украине Цены на продукты, свет, воду и топливо: какие "сюрпризы" ждут украинцев с 1 июля

2023-06-19 18:26



С 1 июля украинцев ждет повышение цен на услуги и продукты. В частности, придется больше платить за электроэнергию, подорожает автомобильное топливо и вырастет стоимость многих овощей.

Об этом пишет "Хвиля".

Подорожание электроэнергии

С 1 июня в Украине подняли тарифы на свет. Вместо привычных 1,44 грн. и 1,68 грн. за киловатт придется платить 2,64 грн. При этом платежки за июнь начнут приходить потребителям в июле.

В то же время, украинцы могут сэкономить до 50% на оплате за электричество, установив двухзонные или трехзонные счетчики.

Стоимость электроэнергии будет зависеть от потребления. В пиковые часы потребление электроэнергии стоимость будет начисляться по полному тарифу, а в не пиковые – дешевле.

Например, для двухзонного счетчика действует ночной тариф, который действует в период с 23:00 до 07:00 и оплачивается по ставке вдвое ниже:

с 23:00 до 07:00 – 1,32 грн./кВт-ч;

с 07:00 до 23:00 – 2,64 грн./кВт-час.

Тарифы на воду

Стоимость кубометра воды планировали поднять летом, однако 31 мая НКРЭКУ решила отложить повышение тарифов на воду из-за роста цен на электричество.

Добавим, что единого тарифа на воду для всей Украины нет. Цены устанавливаются отдельно для каждого водоканала. Поэтому при росте цены в зависимости от региона тарифы могут отличаться.

Удорожание горючего

С 1 июля в Украине возвращают налоги на топливо на довоенный уровень. Вновь будет взыматься акциз, а НДС повысят с 7% до 20%.

Ранее эксперты рассказали, на сколько вырастут цены на бензин, дизель и автогаз, отметив, что на некоторых АЗС подорожание может составить до 15 грн./л.

Продукты питания

Каховская катастрофа оставила без воды 94% оросительных систем в Херсонской, 74% – в Днепропетровской и 30% – в Запорожской областях. Из-за того, что юг Украины является одним из главных производителей овощей и фруктов, то цены на них могут вырасти. По прогнозам НБУ, рост составит несколько процентов.

В то же время, в ООН предупредили об огромном влиянии подрыва Каховской ГЭС на глобальную продовольственную безопасность, о росте цен на продукты питания и проблемах с водой для сотен тысяч людей в мире.