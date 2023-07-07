ВОЙНА В Украине Юрий Луценко навоевался - покидает ВСУ и хочет быть волонтером

2023-07-07 10:27

Колишній голова МВД та колишній генеральний прокурор Юрій Луценко йде з ЗСУ через інвалідність.

Пише, що "військова лікарська комісія встановила інвалідність, що призвело до наказу про зняття з військового обліку"

"Київ, Миколаївщина, Бахмут. Честь було служити в такій Армії, з такими людьми, в такий час. Але фізіологія невблаганна - військова лікарська комісія встановили інвалідність, що призвело до наказу про зняття з військового обліку. Тепер буду наближати Перемогу в якості волонтера", — повідомив колишній генеральний прокурор.

В Соцмережах його повідомлення викликало певний подив. Пишуть, що "Дуже цікаво, враховуючи, що ВЛК не встановлює інвалідність. Більше того, інвалідність не є підставою для звільнення у воєнний час".

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«Никто наличные не запретит. Это полная глупость!», – в налоговом комитете Рады успокоили украинцев 2023-07-07 11:34
Юрий Луценко навоевался - покидает ВСУ и хочет быть волонтером 2023-07-07 10:27