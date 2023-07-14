ВОЙНА В Украине В Україні з 1 вересня скасують виплати переселенцям, які мають депозити, авто, валюту чи власне житло

2023-07-14 20:34

Кабмін цього тиждня вже ухвалив постанову,яка вносить зміни до порядку призначення виплат на проживання для ВПО.

Для всіх ВПО, які отримують допомогу зараз, з 1 серпня 2023 р. продовжать виплати автоматично ще на 6 місяців (до кінця січня 2024 року)

Це не стосується тих переселенців, які знаходяться за кордоном більше 30 днів або вже повернулися до покинутого місця проживання.

Розмір допомоги ВПО: для осіб з інвалідністю та дітей – 3 тис. грн, для інших осіб – 2 тис. грн.

З 1 вересня 2023 року припинять виплати ВПО, які (з моменту ухвалення даної постанови):

  • придбали новий транспортний засіб (з року випуску якого минуло менше 5 років), крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони краіни;
  • придбали на суму більше 100 тис. грн. земельну ділянку, квартиру, будинок (крім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету);
  • мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі більше 100 тис. грн
  • придбали іноземну валюту (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківських металів на загальну суму більше 100 тис. грн
  • мають у власності житло що розташоване на інших територіях ніж тих, де ведуться активні (можливі) бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 м2 на одного члена сім’ї
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