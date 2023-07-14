ВОЙНА В Украине В Україні з 1 вересня скасують виплати переселенцям, які мають депозити, авто, валюту чи власне житло

2023-07-14 20:34

Кабмін цього тиждня вже ухвалив постанову,яка вносить зміни до порядку призначення виплат на проживання для ВПО.

Для всіх ВПО, які отримують допомогу зараз, з 1 серпня 2023 р. продовжать виплати автоматично ще на 6 місяців (до кінця січня 2024 року)

Це не стосується тих переселенців, які знаходяться за кордоном більше 30 днів або вже повернулися до покинутого місця проживання.

Розмір допомоги ВПО: для осіб з інвалідністю та дітей – 3 тис. грн, для інших осіб – 2 тис. грн.

З 1 вересня 2023 року припинять виплати ВПО, які (з моменту ухвалення даної постанови):