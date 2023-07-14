В Україні з 1 вересня скасують виплати переселенцям, які мають депозити, авто, валюту чи власне житло
2023-07-14 20:34
Кабмін цього тиждня вже ухвалив постанову,яка вносить зміни до порядку призначення виплат на проживання для ВПО.
Для всіх ВПО, які отримують допомогу зараз, з 1 серпня 2023 р. продовжать виплати автоматично ще на 6 місяців (до кінця січня 2024 року)
Це не стосується тих переселенців, які знаходяться за кордоном більше 30 днів або вже повернулися до покинутого місця проживання.
Розмір допомоги ВПО: для осіб з інвалідністю та дітей – 3 тис. грн, для інших осіб – 2 тис. грн.
З 1 вересня 2023 року припинять виплати ВПО, які (з моменту ухвалення даної постанови):
- придбали новий транспортний засіб (з року випуску якого минуло менше 5 років), крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони краіни;
- придбали на суму більше 100 тис. грн. земельну ділянку, квартиру, будинок (крім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету);
- мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі більше 100 тис. грн
- придбали іноземну валюту (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківських металів на загальну суму більше 100 тис. грн
- мають у власності житло що розташоване на інших територіях ніж тих, де ведуться активні (можливі) бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 м2 на одного члена сім’ї