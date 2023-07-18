ВОЙНА В Украине фото БМП Bradley на Запорізькому напрямку врятував життя пораненому Олегу Сенцову

2023-07-18 14:32

Український режисер Олег Сенцов, який від початку повномасштабної війни взяв до рук зброю і вступив на захист Батьківщини, знову потрапив під артилерійський обстріл на Запорізькому напрямку. Про це він повідомив у Facebook.

За його словами, уламки влучили в обличчя, руку і ногу, також поранення дістали ще троє військовослужбовців. Першу медичну допомогу хлопцям надали парамедики, які забрали їх на бойовій машині Bradley.

"Тиждень не задався. На першому ж бойовому виході після повернення, під час десантування, попали під артилерійський обстріл. Бредлі знов врятував нам життя. Троє поранених, в основному уламки. З обличчя вже витягнули, дрібні в руці та нозі залишаться зі мною назавжди. У інших хлопців теж все добре - запорізьки лікарі знають свою справу, дякую!", - написав він.