ВОЙНА В Украине Сегодня проходят отключения света в 11 областях Украины

2023-07-20 13:35

В Украине зафиксировано отключение света в 11 областях из-за новых обстрелов врага и непогоды. Об этом сообщило Минэнерго.

"В результате прошедшего по стране грозового шторма и вызванных им технологических нарушений обесточивались 152 населенных пункта: в Закарпатской области - 79 населенных пунктов, во Львовской области - 44, в Ивано-Франковской - 26, в Черниговской - 2, в Сумской области - 1 населенный пункт", - говорится в сообщении.

Из-за ночной атаки россиян получила повреждения и отключилась трансформаторная подстанция в Николаевской области. Без света осталось 263 потребителя. В Одесской области временно обесточивалось 2,8 тыс. абонентов.

Также из-за обстрелов остается без света часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Херсонской, Харьковской, Черниговской областях.

Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности. Продолжается ремонтная кампания на объектах генерации - тепловой, гидро- и атомной. Вырабатываемой электроэнергии достаточно для покрытия потребностей, дефицита нет.

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