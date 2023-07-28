ВОЙНА В Украине Лоукост Ryanair планує активне повернення в Україну протягом восьми тижнів

2023-07-28 12:29

Ірландський лоукостер Ryanair планує активне повернення в Україну протягом восьми тижнів після того, як повітряний простір буде оголошено безпечним

Компанія хоче очолити відновлення українського ринку авіаперевезень: