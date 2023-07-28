Лоукост Ryanair планує активне повернення в Україну протягом восьми тижнів
2023-07-28 12:29
Ірландський лоукостер Ryanair планує активне повернення в Україну протягом восьми тижнів після того, як повітряний простір буде оголошено безпечним
Компанія хоче очолити відновлення українського ринку авіаперевезень:
- 75 авіамаршрутів з Європи до України.
- Інвестиції у 3 млрд доларів.
- До 30 нових Boeing 737 MAX в аеропортах Києва, Львова та Одеси.
- Щоденні рейси між цими аеропортами та до 600 рейсів на тиждень загалом.