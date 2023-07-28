ВОЙНА В Украине Лоукост Ryanair планує активне повернення в Україну протягом восьми тижнів

2023-07-28 12:29

Ірландський лоукостер Ryanair планує активне повернення в Україну протягом восьми тижнів після того, як повітряний простір буде оголошено безпечним

Компанія хоче очолити відновлення українського ринку авіаперевезень:

  • 75 авіамаршрутів з Європи до України.
  • Інвестиції у 3 млрд доларів.
  • До 30 нових Boeing 737 MAX в аеропортах Києва, Львова та Одеси.
  • Щоденні рейси між цими аеропортами та до 600 рейсів на тиждень загалом.
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ВОЙНА В Украине

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Не успевшим до 1 августа вклеить фото придется обменять паспорт Украины на id-карту 2023-07-28 15:37
УКРЗАЛІЗНИЦЯ ВВЕЛА БРОНЮВАННЯ КВИТКІВ ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ – як скористатись спецбронею 2023-07-28 14:35