ВОЙНА В Украине УКРЗАЛІЗНИЦЯ ВВЕЛА БРОНЮВАННЯ КВИТКІВ ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ – як скористатись спецбронею

2023-07-28 14:35

Укрзалізниця виділяє спеціальну бронь для військовослужбовців, які їдуть у відрядження чи відпустку.

Щоб придбати квитки з цієї «військової» броні, необхідно:

звернутись до чергового по вокзалу який спрямує пасажира до військової комендатури або зателефонувати до Контактного центру Укрзалізниці за номером 0 800 503 222; у військовій комендатурі пасажиру видадуть талон на придбання квитка; цей талон треба предʼявити касиру у спеціалізованій касі для військовослужбовців або в будь-якій касі на будь-якому вокзалі.

Якщо в місті, де знаходиться військовослужбовець, немає комендатури – скористатись спеціальною бронею можна також у всіх касах за предʼявлення ВПД (військового проїзного документа), який дає право на безкоштовну поїздку.

Отримати цей документ військовослужбовці можуть у своїх частинах.