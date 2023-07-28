ВОЙНА В Украине УКРЗАЛІЗНИЦЯ ВВЕЛА БРОНЮВАННЯ КВИТКІВ ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ – як скористатись спецбронею

2023-07-28 14:35

Укрзалізниця виділяє спеціальну бронь для військовослужбовців, які їдуть у відрядження чи відпустку.

Щоб придбати квитки з цієї «військової» броні, необхідно:

  1. звернутись до чергового по вокзалу який спрямує пасажира до військової комендатури або зателефонувати до Контактного центру Укрзалізниці за номером 0 800 503 222;
  2. у військовій комендатурі пасажиру видадуть талон на придбання квитка;
  3. цей талон треба предʼявити касиру у спеціалізованій касі для військовослужбовців або в будь-якій касі на будь-якому вокзалі.

Якщо в місті, де знаходиться військовослужбовець, немає комендатури – скористатись спеціальною бронею можна також у всіх касах за предʼявлення ВПД (військового проїзного документа), який дає право на безкоштовну поїздку.

Отримати цей документ військовослужбовці можуть у своїх частинах.

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УКРЗАЛІЗНИЦЯ ВВЕЛА БРОНЮВАННЯ КВИТКІВ ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ – як скористатись спецбронею

2023-07-28 14:35
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Как оформить справку об инвалидности лицам, находящимся за границей - пошаговая инструкция 2023-07-28 17:32
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Не успевшим до 1 августа вклеить фото придется обменять паспорт Украины на id-карту 2023-07-28 15:37
УКРЗАЛІЗНИЦЯ ВВЕЛА БРОНЮВАННЯ КВИТКІВ ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ – як скористатись спецбронею 2023-07-28 14:35