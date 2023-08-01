ВОЙНА В Украине КАРТА Турецкий сухогруз прорвал зерновую блокаду страны-агрессора и прибыл в Украину

2023-08-01 12:27

Путь судна Ams1 проходил через Черное море, сопровождали его американский противокорабельный самолет и беспилотник.

Полная информация о судовладельце скрыта, но, как уточнил главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко, судно принадлежит турецкой компании Amir Marine Services Co.

Вероятно, судно ошибочно назвали израильским, потому что 20 июля оно вышло из израильского порта Ашдод и направилось в Украину.

По данным СМИ еще 3 гражданских судна Sahin 2 и Yilmaz Kaptan, пройдя турецкие проливы, двинулись в сторону Украины. Происхождение этих судов: Израиль, Греция и Турция/Грузия. Пункт назначения через AIS был определен как Украина.