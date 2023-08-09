Жизнь фото 19 серпня Національна опера України розпочинає 156-й театральний сезон

2023-08-09 11:38

Свій 156-й театральний сезон Національна опера України розпочинає незвично рано – 19 серпня. І дуже символічно, що саме на Спаса і саме перлиною українського оперного мистецтва оперою Миколи Лисенка «Наталка Полтавка». Також у фінальний місяць літа на шанувальників класичного балетного та оперного мистецтва окрім традиційних вистав з поточного репертуару театру чекає ще Гала-концерт з нагоди Дня Незалежності України та прем’єрний показ опери «Литовці» Амількаре Понк’єллі у концертному виконанні.

Нагадаємо, що вистави театру відбуватимуться в денний час: у п’ятницю (початок о 17:00), а в суботу та неділю о 15:00.

19 серпня (субота) о 15:00 — перлина українського оперного мистецтва «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка — сповнена гумору, танців та фольклору історія кохання. Музична редакція Мирослава Скорика. Сценічна редакція Анатолія Солов’яненка. Опера Миколи Лисенка «Наталка Полтавка» належить до визначних творів української музичної культури. Композитора привабив сюжет «Наталки Полтавки» Івана Котляревського щирим розкриттям життя простого народу, реалістичним відображенням народного побуту. Але навіть в класичні твори час вносить свої корегування - так у виставу зайшов відомий мем про паляницю…

У ролях: Анастасія Поважна (Наталка Полтавка), Анжеліна Швачка (Горпина Терпелиха, її мати), Сергій Скочеляс (Петро, коханий Наталчин), Володимир Тишков (Виборний Макогоненко), Сергій Пащук (Возний Тетерваковський, жених Наталчин), Олександр Бойко (Микола, далекий родич Терпилихи). Диригент – Микола Дядюра.

20 серпня (неділя) о 15:00 – прем’єрний показ на сцені Національної опери України опери «Литовці» Амількаре Понк’єллі (концертне виконання).

У день державності Литви, колектив Національної опери України представив оперу «Литовці» (або «Литвини») італійського композитора Амількаре Понк’єллі у Вільнюсі. Гастролі колективу з великим успіхом відбулися 6 липня в межах почесної культурної місії, присвяченої відзначенню Дня Державності у Литві напередодні саміту НАТО. Виступ транслювали наживо в етері литовських телеканалів.

Показово, що під час торішнього (2022 року) святкування Дня державності Литви на сцені ІІ Міжнародного фестивалю Литовського національного театру опери та балету «Литвинами» диригував український маестро, головний диригент Національної опери України — Микола Дядюра, але тоді твір виковувався колективом литовської опери, а цьогоріч оперу «Литовці» виконали уже наші артисти. Ця опера виконується досить рідко, однак цей виступ став знаковою подією для митців і щирою подякою Литві за неймовірну підтримку і всебічну допомогу, котрі Україна відчуває з початку повномасштабного російського вторгнення.

Також, перед початком вистави українські артисти долучилися до виконання литовського національного гімну у прямому етері.

Прем’єра опери «Литовці» відбулася в знаменитому міланському театрі «Ла Скала» у 1874 році. Твір, який розповідає про героїзм литовців під час воєн з хрестоносцями, мав великий успіх і став символом боротьби за свободу. В основі сюжету опери італійського композитора лежить історична поема Адама Міцкевича «Конрад Валленрод», де описуються патріоти-литовці, що б’ються з головним своїм ворогом — Тевтонським орденом.

Головні партії, як і на литовській прем’єрі, виконають провідні солісти Національної опери України: Вікторія Ченська (Альдона), Геннадій Ващенко (Арнольдо, литовський принц), Сергій Магера (Альбано), Дмитро Кузьмін (Вальтер, Конрад Валленрод) та Володимир Тишков (Вітольдо) під керівництвом головного диригента театру Миколи Дядюри.

24 серпня (четвер) о 17:00 - Гала-концерт з нагоди Дня Незалежності України.

В програму концерту, що традиційно завершиться «Молитвою за Україну» Миколи Лисенка, увійшли кращі твори світової та української класики у виконанні провідних солістів, хору та оркестру Національної опери України. https://opera.com.ua/afisha/gala-koncert-do-dnya-nezalezhnosti-ukrayini

25 серпня (п’ятниця) о 17:00 - балет М.Скорульського «Лісова пісня».

Лірико-драматична історія кохання за мотивами твору Лесі Українки - перлина українського балету. Композитора полонив сюжет прекрасної поетичної драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» — одного з найвидатніших творів української літератури, що захоплює своїм гуманізмом, високим етичним пафосом, пройнятий палкою вірою у поезію життя і невмирущим пориванням людини до прекрасного.

В головних ролях найромантичніша балетна пара - Тетяна Льозова (Мавка) та Ярослав Ткачук (Лукаш). Диригент – Сергій Голубничий.

26 серпня (субота) о 15:00 опера Джузеппе Верді «Травіата» в осучасненій постановці Анатолія Солов’яненка.

Прем’єра вистави відбулася у жовтні 2022 року. Сучасні сукні, мініспідниці, модні ф’южн інтер’єри, селфі на сцені, нічні клуби, дим від кальянів, SMS-ки замість листів на папері...

Оригінальна, авангардна постановка видатного класичного шедевра транслює головний меседж — мистецтво поза часом.

У головних ролях: Лілія Гревцова (Віолетта Валері), Дмитро Кузьмін (Альфред Жермон), Геннадій Ващенко (Жорж Жермон, його батько), Анжеліна Швачка (Флора Бервуа) та ін.

27 серпня (неділя) о 15:00 — витончено-романтичний балет «Жізель» Адольфа Адана.

За сюжетом твору, граф Альберт закохався в просту селянську дівчину Жізель. Однак він вже заручений зі заможною аристократкою Батильдою, тож змушений удавати з себе селянина.

Дівчину також кохає лісник Ганс, який розкриває їй правду про графа. Не витримавши жахливої зради коханого, Жізель божеволіє і помирає. Альберт не може її забути, тож він таємно відвідує цвинтар. Там його чекає остання зустріч з духом коханої, що рятує його від смерті.

Вистава була вперше представлена ще у 1841 році та не втрачає своєї популярності й в наш час.

У ролях: Ольга Голиця (Жізель), Ян Ваня (Альберт), Михайло Дробот (Ганс), Олеся Воротнюк (Батільда), Ксенія Іваненко (Берта) та ін. Диригент – Герман Макаренко.

Важливо!

У випадку повітряної тривоги глядачів буде запрошено до тимчасового укриття у приміщенні гардероба, розташованого поверхом нижче під фоє партеру.

Детальну інформацію щодо складу виконавців (можливі зміни) та продажу квитків можна дізнатися на офіційному сайті театру.

Квитки на вистави (459 місць) надходять у продаж поступово (зазвичай за 2 тижні до вистави) і придбати їх можна виключно онлайн.

Національна опера України гарантує піднесений настрій за будь-яких обставин!