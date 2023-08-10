ВОЙНА В Украине Подозреваемый в переправке мужчин через границу экс-мэр Рахова командировал себя Румынию

2023-08-10 10:27

Правоохранители приступили к проверке законности выезда из Украины бывшего городского головы Рахова Закарпатской области Виктора Медведя. 

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, по факту пересечения границы экс-мером Рахова возбуждено уголовное дело.

"Установлено, что чиновник воспользовался служебным положением и для того, чтобы покинуть пределы Украины, оформил для себя командировку в соседнюю Румынию. Официально поездка должна была длиться три дня, однако до сих пор фигурант так и не вернулся в Украину", - говорится в сообщении.

Медведя подозревают в незаконной переправке через государственную границу. В Нацполиции напомнили, что бывший городской голова Рахова находится в розыске по подозрению в совершении уголовных правонарушений.

Напомним, 21 июля мэра Рахова объявили в розыск по подозрению в присвоении имущества посредством злоупотребления служебным положением и в подделке официальных документов. 4 августа Медведь досрочно подал в отставку.

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