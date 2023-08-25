ЯК УКРАЇНЦЯМ ПІДТВЕРДИТИ РОБОЧИЙ СТАЖ, ЯКЩО ЗАГУБИЛАСЯ ТРУДОВА КНИЖКА
2023-08-25 22:12
В системі Пенсійного фонду України зберігаються дані та починаючи з 2000 року, генерується електронна трудова книжка Зробити це можна онлайн
Відновити втрачену інформацію можна через портал електронних послуг ПФУ або за допомогою мобільного застосунку для Android.
ДЛЯ ЦЬОГО ПОТРІБНО:
- Авторизуватися в обраному е-сервісі за допомогою електронного підпису або BankID
- Перейти до меню «Комунікації з ПФУ» й вибрати «Запит на отримання електронних документів»
- З типів звернення обрати «Витяг з ЕТК», заповнити інші додаткові поля, підписати та направити ваше звернення
- Ознайомитися з інформацією про періоди роботи та завантажити її на свій пристрій можна буде вже за декілька хвилин у розділі «Мої звернення»