ВОЙНА В Украине ЯК УКРАЇНЦЯМ ПІДТВЕРДИТИ РОБОЧИЙ СТАЖ, ЯКЩО ЗАГУБИЛАСЯ ТРУДОВА КНИЖКА

2023-08-25 22:12

В системі Пенсійного фонду України зберігаються дані та починаючи з 2000 року, генерується електронна трудова книжка Зробити це можна онлайн

Відновити втрачену інформацію можна через портал електронних послуг ПФУ або за допомогою мобільного застосунку для Android.

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