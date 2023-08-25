ВОЙНА В Украине ЯК УКРАЇНЦЯМ ПІДТВЕРДИТИ РОБОЧИЙ СТАЖ, ЯКЩО ЗАГУБИЛАСЯ ТРУДОВА КНИЖКА

2023-08-25 22:12

В системі Пенсійного фонду України зберігаються дані та починаючи з 2000 року, генерується електронна трудова книжка Зробити це можна онлайн

Відновити втрачену інформацію можна через портал електронних послуг ПФУ або за допомогою мобільного застосунку для Android.

ДЛЯ ЦЬОГО ПОТРІБНО:

  1. Авторизуватися в обраному е-сервісі за допомогою електронного підпису або BankID
  2. Перейти до меню «Комунікації з ПФУ» й вибрати «Запит на отримання електронних документів»
  3. З типів звернення обрати «Витяг з ЕТК», заповнити інші додаткові поля, підписати та направити ваше звернення
  4. Ознайомитися з інформацією про періоди роботи та завантажити її на свій пристрій можна буде вже за декілька хвилин у розділі «Мої звернення»
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Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

ЯК УКРАЇНЦЯМ ПІДТВЕРДИТИ РОБОЧИЙ СТАЖ, ЯКЩО ЗАГУБИЛАСЯ ТРУДОВА КНИЖКА 2023-08-25 22:12
У Міненерго зробили важливу заяву про відключення світла взимку: до чого готуватись 2023-08-25 21:36
Чи зміняться тарифи на тепло в новому сезоні: Шмигаль назвав рішення уряду 2023-08-25 18:28
Можно ли снимать на мобильный работников ТЦК во время выдачи повестки - рекомендации адвокатов 2023-08-25 17:32