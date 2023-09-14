ВОЙНА В Украине Уничтожены вражеские комплексы ПВО во временно оккупированном Крыму

2023-09-14 11:34

Подразделения СБУ и ВМС Украины провели уникальную спецоперацию во временно оккупированном Крыму возле Евпатории, в результате которой был уничтожен российский комплекс ПВО Триумф стоимостью 1,2 млрд долларов. Об этом сообщила Украинская правда с ссылкой на источник в СБУ в четверг, 14 сентября.

Утверждается, что были использованы беспилотники и крылатые ракеты Нептун.

"Сначала беспилотники СБУ поразили "глаза" комплекса - радары и антенны. А после выведения из строя радиолокационных станций, подразделения ВМС двумя крылатыми ракетами "Нептун" ударили по пусковым комплексам С300/400 Триумф", - говорится в сообщении.

subscriber subscriber

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

У Херсона украинские войска продолжают выбивать врага с левого берега Днепра

2023-09-14 12:30

Уничтожены вражеские комплексы ПВО во временно оккупированном Крыму

2023-09-14 11:34

СБУ раскрыла еще пять каналов нелегального выезда за границу уклонистов

2023-09-14 08:26

Отключение Starlink в Крыму - Маск нашел новую причину

2023-09-13 22:15
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

У Херсона украинские войска продолжают выбивать врага с левого берега Днепра 2023-09-14 12:30
Уничтожены вражеские комплексы ПВО во временно оккупированном Крыму 2023-09-14 11:34
СБУ раскрыла еще пять каналов нелегального выезда за границу уклонистов 2023-09-14 08:26
Отключение Starlink в Крыму - Маск нашел новую причину 2023-09-13 22:15