ВОЙНА В Украине ГРАФИК В Одесі електротранспорт частково ПРАЦЮВАТИМЕ ПІД ЧАС КОМЕНДАНСЬКОЇ ГОДИНИ

2023-09-19 10:26

Електротранспорт, який курсує довкола залізничного вокзалу частково працюватиме у нічний час.

В Одесі електротранспорт частково працюватиме під час комендантської години - відповідний наказ підписали військове командування та керівництво ОВА.

"Люди, які приїжджають на міжнародних автобусних рейсах, вимушені до завершення комендантської години перебувати в автобусі або на території вокзалу.

Міській владі доручено продовжити роботу трамвайного маршруту № 7 сполученням 11 ст. Люстдорфської дороги - вул. Паустовського та тролейбусного маршруту № 8 сполученням завод Суперфосфатний - Залізничний вокзал у нічну пору доби.

Тепер щоночі о 23:00, 00:30, 02:00 та 03:30 вони будуть починати рух за своїми маршрутами".

Поліція має забезпечити охорону правопорядку на цих рейсах та патрулювати в кожному рухомому складі.