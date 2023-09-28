ВОЙНА В Украине Чи готова енергосистема до повторення сценарію минулої зими: відповідь голови "Укренерго"

2023-09-28 22:12

Володимир Кудрицький зазначив, що наразі обмежень ні по мережі, ні по виробництву електроенергії немає.

За його словами, один з головних уроків минулої зими полягає в тому, що в Україні значно підсилили інженерний захист всіх видів енергооб'єктів магістрального рівня. Також компанія має хороший досвід протидії масованим атакам та знає, як втримати систему.

"Тому думаю, що зиму точно пройдемо. Можуть бути складності, пов’язані з обстрілами, але енергосистема не розвалиться, енергосистема буде працювати. Справимось", - сказав Кудрицький.