Президент Владимир Зеленский своим указом назначил Анатолия Баргилевича новым командующим Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Об этом свидетельствуют указы на сайте главы государства.
"Назначить генерал-майора Баргилевича Анатолия Владиславовича командующим Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины", - говорится в указе.
Другим указом президент уволил с должности командующего Сил теробороны Игоря Танцюру. Известно, что 15 мая 2022 года Зеленский назначил Игоря Танцюру командующим Сил территориальной обороны ВСУ. А Баргилевич был командующим территориальной обороной командования Сухопутных войск ВСУ.