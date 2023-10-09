ВОЙНА В Украине фото Новым командующим Сил территориальной обороны стал генерал-майор Анатолий Баргилевич

2023-10-09 15:39

Президент Владимир Зеленский своим указом назначил Анатолия Баргилевича новым командующим Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Об этом свидетельствуют указы на сайте главы государства.

"Назначить генерал-майора Баргилевича Анатолия Владиславовича командующим Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины", - говорится в указе.

Другим указом президент уволил с должности командующего Сил теробороны Игоря Танцюру. Известно, что 15 мая 2022 года Зеленский назначил Игоря Танцюру командующим Сил территориальной обороны ВСУ. А Баргилевич был командующим территориальной обороной командования Сухопутных войск ВСУ.