ВОЙНА В Украине Украина официально приняла на вооружение три модификации танков Leopard

2023-10-20 16:31

Министерство обороны Украины официально приняло на вооружение для Вооруженных сил три модификации немецких танков Leopard.

"Минобороны приняло на вооружение для ВСУ очередные образцы бронетехники - танки Leopard 2А6, Leopard 2А5 и Leopard 1А5", - говорится в сообщении Минобороны.

Соответствующие приказы подписал министр обороны Рустем Умеров.

В ведомстве напомнили, что эти танки Украина получила от западных партнеров, и они эффективно зарекомендовали себя в боях.

"Министерство принимает эти танки на вооружение, мы декларируем на долгосрочную перспективу намерение иметь современное и высокотехнологичное оружие", - добавили в Минобороны.

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Які документи повинні мати працівники поліції та ТЦК, аби перевіряти документи і вручати повістки 2023-10-20 15:37
В Украине запускают электронный документооборот в военно-врачебных комиссиях - что и как изменится 2023-10-20 12:29