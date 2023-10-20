ВОЙНА В Украине Украина официально приняла на вооружение три модификации танков Leopard

2023-10-20 16:31

Министерство обороны Украины официально приняло на вооружение для Вооруженных сил три модификации немецких танков Leopard.

"Минобороны приняло на вооружение для ВСУ очередные образцы бронетехники - танки Leopard 2А6, Leopard 2А5 и Leopard 1А5", - говорится в сообщении Минобороны.

Соответствующие приказы подписал министр обороны Рустем Умеров.

В ведомстве напомнили, что эти танки Украина получила от западных партнеров, и они эффективно зарекомендовали себя в боях.

"Министерство принимает эти танки на вооружение, мы декларируем на долгосрочную перспективу намерение иметь современное и высокотехнологичное оружие", - добавили в Минобороны.