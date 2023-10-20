Украина официально приняла на вооружение три модификации танков Leopard

Министерство обороны Украины официально приняло на вооружение для Вооруженных сил три модификации немецких танков Leopard.
"Минобороны приняло на вооружение для ВСУ очередные образцы бронетехники - танки Leopard 2А6, Leopard 2А5 и Leopard 1А5", - говорится в сообщении Минобороны.
Соответствующие приказы подписал министр обороны Рустем Умеров.
В ведомстве напомнили, что эти танки Украина получила от западных партнеров, и они эффективно зарекомендовали себя в боях.
"Министерство принимает эти танки на вооружение, мы декларируем на долгосрочную перспективу намерение иметь современное и высокотехнологичное оружие", - добавили в Минобороны.