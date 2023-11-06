ВОЙНА В Украине Во временно оккупированном Крыму уничтожен один из самых новых ракетных кораблей врага

2023-11-06 10:27

Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил, что во временно неподконтрольном Крыму уничтожен один из самых современных кораблей чф рф – носитель крылатых ракет Калибр. Об этом он написал в Telegram .

Ранее Олещук сообщил, что это именно украинские пилоты нанесли авиаудары по инфраструктуре судостроительного завода Залив в Керчи. Но тогда не было известно, уничтожен ли корабль.

Тем временем паблики в соцсетях сообщили, что речь идет о малом ракетном корабле Аскольде, который готовился к тому, чтобы полноценно стать в строй, но теперь уже никуда не поплывет

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