Жизнь фото Що покаже Національна опера України у грудні - прем’єри, репертуар, афіша, замовлення квитків

2023-11-24 16:01

Афіша наймагічнішого місяця року Національної опери України наповнена неабиякими сюрпризами. Це і прем’єра балету «Мадам Боварі», і третій прем’єрний показ опери «Кіт у чоботях», це і зустріч із зіркою світової оперної сцени Людмилою Монастирською в опері «Флорія Тоска». А ще в грудні на глядачів чекають кращі зразки світової та української оперної і балетної класики, сучасні постановки, Гала-концерти до Дня Святого Миколая і Новорічно-різдвяних свят та початок традиційного марафону загадування бажань під час балету «Снігова Королева». До речі, бажання можна буде загадувати і біля різдвяного вертепу, який вже традиційно готує команда Марії Левитської.

І хоча вистави все ще залишають виключно «денними» (інформація про початок вистави указана в афіші та на сайті театру), а кількість глядачів в залі все ще обмежена (лише 459 осіб), ніхто і ніщо не завадить святковому настрою! А радість від зустрічі з улюбленими артистами та виставами гарантована!

Розпочинається останній місяць року неймовірними прем’єрами!

1 грудня (п’ятниця) о 17:00 та 3 грудня (неділя) о 15:00 - прем’єра балету «Мадам Боварі» та балет «Широко заплющені очі» - обидва балети у постановці Віктора Іщука.

«Мадам Боварі» - одноактний неокласичний балет за мотивами однойменного роману Гюстава Флобера на музику Густава Малера (симфонія № 2, ч. 2), Йозефа Гайдна (симфонія № 103, ч. 1), Георга Фрідріха Генделя (пасакалія), Моріс Равеля (вальс), Фридерика Шопена (етюд мі-мажор, опус 10). Балетмейстер-постановник через пластику рухів, «мову» тіла розкриває трагедію героїв безсмертного твору Г. Флобера: переживання Емми Боварі, її розчарування у коханні, внутрішній стан Шарля Боварі, їх трагічну приреченість.

«Головна особливість хореографії цього балету в тому, що вона по ходу сюжету немов би ущільнюється, стає насиченішею, навіть, можна сказати, грубішою.., – розповідає Віктор Іщук. – Цей прийом я використав, щоб показати в динаміці, як розвивається депресивний стан Емми Боварі, який в результаті призвів її до самогубства. І все це дуже акцентовано відображається в музиці.»

Постановний склад: Віктор Іщук (хореографія і постановка), Микола Дядюра (диригент-постановник), Сергій Голубничий (диригент).

Головні герої та виконавці 1 грудня: Наталія Мацак (Емма Боварі), Сергій Кривоконь (Шарль Боварі), Євген Логвиненко (Родольф Буланже), Руслан Авраменко (Пан Лере, торговець, кредитор), Андрій Скляр (Пан Оме, аптекар).

Головні герої та виконавці 3 грудня: Анастасія Шевченко (Емма Боварі), Іван Авдієвський (Шарль Боварі), Євген Логвиненко (Родольф Буланже), Микита Кайгородов (Пан Лере, торговець, кредитор), Олексій Нестеров (Пан Оме, аптекар).

«Широко заплющені очі» - одноактний балет у постановці Віктора Іщука.

«Вистава безсюжетна: це декілька історій про кохання, кожна з них має свій окремий сенс. Спектакль складається із сольних, дуетних та кордебалетних номерів, кожен з них перекликається одне з одним та пов’язує усі історії в одну. - каже хореограф - Розповісти ці історії мене надихнув фільм Стенлі Кубрика «Із широко заплющеними очима», адже складно сказати, про що конкретно він знятий. Він концентрується на людських взаєминах. У балеті лунає музика Йоганна Себастьяна Баха, Фредеріка Шопена. Лейтмотив - Goldberg Variations Баха. Окрім танцівників, музиканти також беруть участь у перформансі. Вони є живою декорацією під час спектаклю: з одного боку сцени знаходитиметься квартет зі скрипки, альту, віолончелі та контрабасу, а з іншої - рояль. Я дуже довго думав над цим проектом, років 10, мабуть. Після того, як я станцював хореографію Едварда Клюга та Родена Дуайта, я відчув себе артистом сучасного жанру, адже це широке поле для переосмислення усіх можливих видів та напрямів танцю».

У виставі беруть участь артисти оркестру Національної опери України.

Виконавці 1 грудня: Анастасія Шевченко, Ян Ваня, Юлія Кулик, Віктор Іщук, Ольга Бурачок, Катерина Гізіль, Дар’я Голубовська, Марія Зонтова, Діана Іванченко, Олена Шевченко.

Виконавці 3 грудня: Наталія Мацак, Сергій Кривоконь, Юлія Кулик, Віктор Іщук, Ольга Бурачок, Катерина Гізіль, Дар’я Голубовська, Марія Зонтова, Діана Іванченко, Олена Шевченко.

2 грудня (субота) о 15:00 – опера «Кіт у чоботях» Юрія Шевченка (3-й прем’єрний показ)

Сповнене неочікуваних сюрпризів гротескне дійство буде цікавим, які маленьким так і дорослим глядачам. Ви нізащо не здогадаєтесь, хто співатиме Кота, а хто буде Людожером…

Постановний склад: художній керівник проекту – Анатолій Солов’яненко, режисер-постановник – Оксана Тараненко, диригент-постановник – Алла Кульбаба, художник-постановник – Марія Левитська, хормейстер-постановник – Олександр Тарасенко, балетмейстер-постановник – Віктор Іщук.

У ролях: Ірина Петрова (Кіт), Олександр Нікіфоров (Хазяїн кота, пізніше Муркіс), Анастасія Поважна (Принцеса), Олександр Киреєв (Король). Сергій Магера (Людожер), Руслан Танський та Юрій Горинь (Перший та другий вартові).

Далі в афіші:

6 грудня (середа) о 17:00 – Концерт до Дня Святого Миколая за участю провідних майстрів оперної та балетної сцени.

7 грудня (четвер) о 17:00 – балет Людвіга Мінкуса «Дон Кіхот».

Секрет успіху цього балету — у мелодичній темпераментній музиці Людвіга Мінкуса та у яскравих надзвичайно колоритних персонажах. Не даремно. цю виставу часто називають справжнім святом танцю.

У ролях: Сергій Литвиненко (Дон Кіхот), Олексій Швидкий (Санчо Панса), Ілона Кравченко (Кітрі), Ян Ваня (Базиль, Руслан Авраменко (Лоренцо), Олена Карандєєва (Вулична Танцівниця) та ін.

9 грудня (субота) о 15:00 – опера «Флорія Тоска» Джакомо Пуччіні за участі зірки світової оперної сцени Людмили Монастирської.

На її створення композитора надихнула драматична вистава, створена спеціально для легендарної акторки Сари Бернар за однойменною драмою Віктор’єна Сарду. Опера вважається однією з найбільш популярних вистав у світі.

В головних ролях також: Олег Злакоман (Маріо Каварадоссі, художник), Олександр Мельничук (Барон Скарпіа, начальник поліції), Сергій Ковнір (Чезаре Анжелотті, республіканець), Дмитро Агеєв (тюремник) та ін.

10 грудня (неділя) о 15:00 - балет «Снігова Королева»

Балет «Снігова Королева» поставлено за мотивами однойменної казки Ганса Крістіана Андерсена, але музична складова дещо несподівана. Основа вистави – музична компіляція творів Едварда Гріга, Жюля Массне та інших композиторів.

Прем’єра балету у постановці Аніко Рехвіашвілі (диригент-постановник – Олексій Баклан, художник-постановник – Станіслав Петровський, художник костюмів – Наталія Кучеря) відбулася в 2016 році і одразу привернула увагу поціновувачів балету. Минулої зими, в світлі останніх подій творча група театру, до якої долучились Микола Дядюра, Сергій Голубничий та Віктор Іщук, зробила переосмислення музичної складової балету – були вилучені фрагменти творів російських авторів та замінені на роботи інших композиторів. Відповідно відбулися зміни і в хореографії.

10 грудня в виконавському складі заявлені: Анастасія Шевченко (Снігова Королева), Ольга Голиця (Герда), Олександр Омельченко (Кай) та ін.

Також загадати бажання можна буде кожного дня, починаючи з 29 грудня до кінця канікул.

Загадуємо бажання під час того, як на сцені льодові брили перетворюються на квіти, а Кай і Герда зливаються в поцілунку… А бажання у нас у всіх одне – і воно неодмінно збудеться!

14 грудня (четвер) о 17:00 - балет Хермана Левенсхольда «Сильфіда», який вважається не просто одним з кращих романтичних балетів. Йому випало започаткувати той великий перелік творів, які склали цілу епоху в хореографічно­му мистецтві. Свого часу цей твір назвали «ескізом, яким скористалися для ча­рівної композиції «Жізелі».

15 грудня (п’ятниця) о 17:00 - перлина українського оперного мистецтва «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка. Сповнена гумору, танців та фольклору історія кохання. Музична редакція Мирослава Скорика. Сценічна редакція Анатолія Солов’яненка. Опера Миколи Лисенка «Наталка Полтавка» належить до визначних творів української музичної культури. Але навіть в класичні твори час вносить свої корегування - так у виставу зайшов відомий мем про паляницю…

16 грудня (субота) о 15:00 — витончено-романтичний балет «Жізель» Адольфа Адана.

Вистава була вперше представлена ще у 1841 році та не втрачає своєї популярності й в наш час.

17 листопада (неділя) о 15:00 опера Джузеппе Верді «Травіата» в осучасненій постановці Анатолія Солов’яненка.

Прем’єра вистави відбулася у жовтні 2022 року. Сучасні сукні, мініспідниці, модні ф’южн інтер’єри, селфі на сцені, нічні клуби, дим від кальянів, SMS-ки замість листів на папері...

Оригінальна, авангардна постановка видатного класичного шедевра транслює головний меседж — мистецтво поза часом.

22 грудня (п’ятниця) о 17:00 – комічна опера Джоаккіно Россіні «Севільський цирульник». Вистава належить до найвідоміших у своєму жанрі й ось уже понад двісті років залишається не тільки у поточному репертуарі світового оперного мистецтва, а й користується незмінною прихильністю слухачів. Її герої потрапляють у досить химерні ситуації, окреслені дотепним сюжетом лібрето, створеного за мотивами безсмертної французького драматурга П’єра Бомарше... В осучасненій версії Анатолія Солов’яненка постановка «поза простором та поза часом» одразу стала однією з найулюбленіших у киян та гостей міста.

23 та 24 грудня (субота та неділя) о 15:00 – Новорічно-Різдвяний концерт за участю провідних майстрів оперної та балетної сцени





Важливо!

У випадку повітряної тривоги глядачів буде запрошено до тимчасового укриття у приміщенні гардероба, розташованого поверхом нижче під фоє партеру.

Детальну інформацію щодо складу виконавців (можливі зміни) та продажу квитків можна дізнатися на офіційному сайті театру.

Квитки на вистави (459 місць) надходять у продаж поступово (зазвичай за 2 тижні до вистави) і придбати їх можна виключно онлайн.



Національна опера України гарантує піднесений настрій за будь-яких обставин!