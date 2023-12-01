ВОЙНА В Украине Четырех судей Киевского апелляционного суда поймали на вымогательстве крупных взяток

2023-12-01 10:27

Правоохранители разоблачили четырех судей Киевского апелляционного суда, требовавших взятку в 35 тысяч долларов за принятие "нужного" решения, - сообщает НАБУ.

"Следствие установило, что судья Киевского апелляционного суда предложил одной из сторон по делу удовлетворить жалобу об отмене ареста имущества частного общества. За это ему и тройке судей по делу представитель компании должен предоставить неправомерную выгоду в размере 35 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

Судья-посредник получил деньги 28 ноября, после чего 10 тысяч долларов оставил себе, а 25 тысяч положил в коробку из-под виски для последующей передачи коллегам. Они же после получения средств разделили их между собой.

Во время обысков по месту нахождения и проживания судей детективы изъяли средства, предоставленные в качестве неправомерной выгоды.

Решается вопрос о сообщении судьям о подозрении. Предварительная квалификация по статьям о совершении уголовного правонарушения группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, а также подкуп лица, оказывающего публичные услуги (ч.3 ст.28, ч.4 ст.368 УК Украины).