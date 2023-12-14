ВОЙНА В Украине фото руССкие продвигаются под Авдеевкой, хоть и незначительно, – ISW

2023-12-14 20:48

Вместе с тем, российские блогеры сообщают о продвижении в промзоне, но подтверждений аналитики не нашли.

Россияне продолжают продвижение вокруг Авдеевки Донецкой области.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), вчера оккупанты продолжили наступательные операции под Авдеевкой и осуществили подтвержденное продвижение вперед. Геолокационные кадры, опубликованные 13 декабря, свидетельствуют, что российские войска незначительно продвинулись к юго-востоку от Степного (3 км к северо-западу от Авдеевки).

Генштаб ВСУ отчитался, что Силы обороны отбили по меньшей мере 51 российскую атаку к востоку от Новокалинового (13 км северо-восточнее Авдеевки) и Новобахмутовки (9 км северо-западнее Авдеевки); вблизи Степного, Авдеевки, Первомайского (10 км юго-западнее Авдеевки) и Невельского (14 км юго-западнее Авдеевки); а также к югу от Тоненького (5 км западнее Авдеевки) и Невельского (14 км юго-западнее Авдеевки), Северного (6 км западнее Авдеевки).

Несколько российских блогеров утверждали о продвижении в промзоне и к востоку от Авдеевского коксохимического завода. ISW не видел визуальных доказательств этих успехов. Один из блогеров РФ также утверждал, что российские войска продолжали обстрелы вблизи Степного и севернее Водяного (7 км юго-западнее Авдеевки).

Авдеевка сегодня - что известно

На Авдеевском и Марьинском направлениях два дня продолжаются массированные наступательные действия российских оккупантов. Командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский отметил, что вблизи Авдеевки оккупанты пытаются идти вперед как на севере, так и на юге. Враг активно применяет авиацию и управляемые авиабомбы. Позавчера на Авдеевском направлении отбито 49 атак, уничтожено 11 российских танков и 15 других бронемашин.