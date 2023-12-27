ВОЙНА В Украине Великобритания в 2024 году планирует резко увеличить объем военной помощи Украине

2023-12-27 09:35

Великобритания в 2024 году рассматривает возможность оказать Украине еще больше помощи, чем в 2022 и 2023 годах для борьбы с российскими оккупантами. Об этом заявил британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон изданию The Telegraph.

"Мы потенциально можем достичь большего. Смотрим, какие элементы затрат мы могли бы заложить на многолетней основе", – отметил он.

По его словам, власти могут сделать больше, чтобы увеличить выпуск оружия и техники британскими оборонными заводами, чтобы пополнить запасы, истощенные войной в Украине.

"Мы должны рассматривать увеличение этих запасов как то, что хорошо для украинцев, так и хорошо для нас в более опасном мире", - резюмировал чиновник.

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Якщо протягом 7 днів не став на облік у ТЦК – став ухилянтом, – представник ЗСУ Володимир Фітьо 2023-12-27 11:21
Великобритания в 2024 году планирует резко увеличить объем военной помощи Украине 2023-12-27 09:35