ВОЙНА В Украине В якому випадку військовозобов'язані можуть самі обрати бригаду для служби - що треба знати та які умови

2023-12-29 21:36

Мобілізованих громадян направляють до тих військових підрозділів, які потребують поповнення. Проте деякі військовозобов'язані громадяни можуть самі вибрати місце служби.

Про це нагадав начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

Він пояснив, що для цього потрібно зв'язатися з конкретним з'єднанням, отримати відношення, з'явитися до ТЦК та укласти контракт, який триватиме до оголошення повної демобілізації (фактично до завершення війни).

Таким чином, військовозобов'язаним українцям радять не чекати, доки до них докотиться хвиля загальної мобілізації, а приходити в ТЦК самим. Це забезпечить їм більш виграшні позиції та надасть можливість вибору.

subscriber subscriber

Еще по теме

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що грошей на продовження чи розширення мобілізації нема

2023-12-29 16:31

Из нового закона о мобилизации могут убрать нормы, которые противоречат Конституции

2023-12-29 08:26

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

2023-12-26 21:37

Когда вступит в силу новый закон о мобилизации 2024 года: нардеп назвал дату

2023-12-26 19:15

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В якому випадку військовозобов'язані можуть самі обрати бригаду для служби - що треба знати та які умови

2023-12-29 21:36

В 2024 году ситуация на фронте может стать самой тяжелой за все время войны, - Тарнавский

2023-12-29 20:34

Украинский комик и телеведущий откровенно признался, что боится идти на войну

2023-12-29 19:31

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що грошей на продовження чи розширення мобілізації нема

2023-12-29 16:31
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В якому випадку військовозобов'язані можуть самі обрати бригаду для служби - що треба знати та які умови 2023-12-29 21:36
В 2024 году ситуация на фронте может стать самой тяжелой за все время войны, - Тарнавский 2023-12-29 20:34
Украинский комик и телеведущий откровенно признался, что боится идти на войну 2023-12-29 19:31
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що грошей на продовження чи розширення мобілізації нема 2023-12-29 16:31