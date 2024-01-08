ВОЙНА В Украине фото Около Мариуполя точным ударом уничтожен построенный врагом ж/д мост

2024-01-08 13:32

В селе Гранитное под временно захваченным врагом Мариуполем уничтожен построенный оккупантами железнодорожный мост. Также сгорели цистерны с топливом и инженерный транспорт. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, рашисты безуспешно пытались сбить ракеты, которыми был атакован мост. Кроме того, захватчики "засветили" местонахождение новых батарей ПВО в Мариупольском районе.

Как отметил Андрющенко, мост был частью плана рашистов по построению железной дороги из эрефии во временно оккупированный Мариуполь.

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