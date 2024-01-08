В селе Гранитное под временно захваченным врагом Мариуполем уничтожен построенный оккупантами железнодорожный мост. Также сгорели цистерны с топливом и инженерный транспорт. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его словам, рашисты безуспешно пытались сбить ракеты, которыми был атакован мост. Кроме того, захватчики "засветили" местонахождение новых батарей ПВО в Мариупольском районе.
Как отметил Андрющенко, мост был частью плана рашистов по построению железной дороги из эрефии во временно оккупированный Мариуполь.