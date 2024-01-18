ВОЙНА В Украине Що таке утилітарний підсумок?

2024-01-18 10:34

Підсумки були важливою частиною військового спорядження ще понад 100 років тому – під час Першої світової війни. Тоді їх називали сумками для набоїв. У наш час вони змінили дизайн і розширили функціональність. До послуг нинішніх вояків є сумки адміністративні (для документів), медичні, для гранат і магазинів, а також утилітарні підсумки, які ще називають універсальними. Саме про них і піде мова у цій статті.

Кому потрібен утилітарний підсумок?

Серед усіх різновидів підсумків утилітарні є найбільш популярними. Цей аксесуар – незамінна деталь військового екіпірування. Мають попит такі сумки й серед цивільних. Зокрема, ними часто послуговуються мисливці та рибалки, а також поціновувачі воєнно-спортивних ігор.

Це невеликі сумки, якими військові користуються як додатковим елементом розвантажувальної системи. Попри невеликі розміри, це доволі місткі аксесуари, в яких, за необхідності, можна переносити запаси харчів, засоби особистої гігієни, додаткові боєприпаси, мультитули.

Серед головних переваг таких сумок, завдяки яким вони стали популярними як серед армійців, так і цивільних, варто назвати такі:

міцність;

водонепроникність;

зносостійкість;

зручну варіативну фіксацію на поясі, рюкзаку, розвантажувальній системі.

До прикладу, у фірмовому магазині військового спорядження від українського виробника ukrarmor, продають утилітарні аксесуари з інноваційного матеріалу Cordura. Такі сумки стійкі до розривів і проколів, не бояться вологи та вогню. Більшість моделей доповнені кріпленням MOLLE – для фіксації на плитоносці чи РПС.

Як вибрати утилітарний підсумок?

В асортименті того ж ukrarmor сумки для військових є в різних варіантах. Аксесуар можна обирати за такими критеріями як:

конфігурація – бувають горизонтальні та вертикальні;

розмір – найпоширеніші варіанти це S та L;

забарвлення – можуть бути однотонні або з камуфляжним малюнком.

Вибирати підсумки утилітарного типу доволі просто. Недарма їх ще називають універсальними. Це означає, що практично будь-яка модель є мультифункціональною. А отже, буде зручною в більшості ситуацій та надійно зафіксується на будь-якій військовій формі.