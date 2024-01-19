Жизнь В NASA обнаружили неожиданный сигнал, поступающий из-за пределов нашей галактики

2024-01-19 22:12

Астрономы NASA обнаружили неожиданный "сигнал", поступающий из глубокого космоса. Об этом сообщает Science Alert.

По словам Фрэнсиса Редди из Центра космических полетов имени Ходдарда, это была "неожиданная и пока необъяснимая особенность за пределами нашей галактики".

Ученые агентства анализировали данные гамма-телескопа Fermi Space Telescope за 13 лет, когда заметили таинственный сигнал.

Этот мощный телескоп может обнаружить гамма-лучи, являющиеся огромными всплесками энергичного света в тысячи и сотни миллиардов раз больше, чем могут видеть глаза человека.

Известно, что они часто возникают при взрывах звезд или ядерных взрывах.

"Это совершенно случайное открытие. Мы обнаружили гораздо более сильный сигнал и в другой части неба, чем тот, который мы искали", - сказал Александр Кашлинский, космолог из Университета Мэриленда и Центра космических полетов им. Ходдарда.

Они искали одну из старейших гамма-функций для создания первых атомов - известного как космический микроволновый фон или КТМ. Астрономы обычно считают, что эта структура создает движение нашей Солнечной системы.

В то же время исследователи обнаружили поступающий из похожего направления сигнал, имевший почти такую же величину, что и другой объект, который содержал одни из самых энергичных космических частиц, которые им когда-либо удавалось обнаружить.

"Мы нашли гамма-диполь, но его пик находится в южной части неба, далеко от ВАК, и его величина в 10 раз больше, чем мы могли бы ожидать от нашего движения", - сказал Крис Шрейдер, астрофизик из Ходдарда.

Ученые считают, что это открытие может быть связано с космическим гамма-излучением, наблюдаемым обсерваторией Пьера Оже в Аргентине в 2017 году.