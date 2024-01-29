Жизнь фото Що покаже Національна опера України у лютому - прем’єри, репертуар, афіша, замовлення квитків

2024-01-29 13:01

Навіть після завершення усіх головних зимових свят Національна опера України продовжує радувати своїх прихильників яскравою та насиченою подіями лютневою афішею. Тут і прем’єри, і зустріч із зіркою світової оперної сцени Людмилою Монастирською, і поточний репертуар, який задовольнить найвибагливішого глядача.

І хоча вистави все ще залишають виключно «денними» (інформація про початок вистави указана в афіші та на сайті театру), а кількість глядачів в залі все ще обмежена (лише 459 осіб), ніхто і ніщо не завадить радіти від зустрічі з улюбленими артистами та виставами!

Розпочинається завершальний місяць зими вечором одноактних балетів:

1 лютого (четвер) о 17:00 – балети «Шопеніана» та «Пахіта» Л.Мінкуса за участі: Яна Вані, Юлії Кулик, Катерини Миклухи, Даниїла Пащука, Еліни Бідної та ін. Диригент - Герман Макаренко.

2 лютого (п’ятниця) о 17:00 – знаменита опера Джузеппе Верді «Ріголетто», створена за драмою Віктора Гюго «Король бавиться» (лібрето Франческо Марії Піаве). Соціальна ідея, що привабила композитора у драмі Гюго — протиставлення простої, по-своєму нещасної людини, придворного блазня Трібуле розбещеному королю Франциску І..

Виконавці: Олександр Мельничук (Ріголетто), Лілія Гревцова (Джільда), Дмитро Іванченко (Герцог Мантуанський), Богдан Тарас (Спарафучілє), Ірина Петрова (Маддалена), Сергій Магера (Граф Монтероне) та ін. Диригент – Віктор Олійник.

А далі дві вистави поспіль на музику Юрія Шевченка: 3 лютого (субота) о 15:00 – балет «Пригоди Піноккіо» у постановці Віктора Литвинова на музику Юрія Шевченка.

Неймовірні пригоди веселого пустуна та його друзів в майстерному виконанні провідних солістів балетної трупи театру не залишать байдужими ні маленьких, ні дорослих глядачів. «Це «жива» вистава, яка буде постійно трансформуватись, в залежності від часу, складу артистів, чи навіть від глядача. І головне, що вона добра і магічна – розповідає балетмейстер-постановник Віктор Литвинов. – У фіналі від прояву людської доброти та любові під звуки чарівної музики всі наші ляльки оживають і перетворюються на звичайних веселих, пустотливих дітей».

Лібрето Віктора Литвинова та Юрія Шевченка за мотивами казки Карло Коллоді.

Постановний склад: балетмейстер-постановник – Віктор Литвинов, диригент-постановник – Герман Макаренко, художник-постановник, художник костюмів – Наталія Кучеря.

У виконавському складі заявлені: Микита Кайгородов (Піноккіо), Олександра Панченко (Лялька з блакитним волоссям), Сергій Литвиненко (Джепетто, лялькар), Руслан Авраменко (Господар ляльок), Райса Бетанкоурт (Лисиця), Андрій Скляр (Кіт) та ін.

4 лютого (неділя) о 15:00 – опера «Кіт у чоботях» Юрія Шевченка.

Сповнене неочікуваних сюрпризів гротескне дійство буде цікавим, які маленьким так і дорослим глядачам. Ви нізащо не здогадаєтесь, хто співає партію Кота, а хто буде Людожером…

Постановний склад: художній керівник проєкту – Анатолій Солов’яненко, режисер-постановник – Оксана Тараненко, диригент-постановник – Алла Кульбаба, художник-постановник – Марія Левитська, хормейстер-постановник – Олександр Тарасенко, балетмейстер-постановник – Віктор Іщук.

У ролях: Анжеліна Швачка (Кіт), Олександр Нікіфоров (Хазяїн кота, пізніше Муркіс), Ольга Матушенко (Принцеса), Олександр Бойко (Король). Сергій Магера (Людожер), Руслан Танський та Юрій Горинь (Перший та другий вартові).

8 лютого (четвер) о 17:00 - балет Хермана Левенсхольда «Сильфіда», який вважається не просто одним з кращих романтичних балетів. Йому випало започаткувати той великий перелік творів, які склали цілу епоху в хореографічно­му мистецтві. Свого часу цей твір назвали «ескізом, яким скористалися для ча­рівної композиції «Жізелі».

В титульній партії – Юлія Кулик. Також в головних ролях: Олексій Швидкий (Джеймс), Андрій Карєв (Гюрн), Сергій Литвиненко (Медж, чаклунка), Катерина Чупіна (Еффі) та ін.

9 лютого (п’ятниця) о 17:00 - лірична філософська опера «Фауст» видатного французького композитора Шарля Гуно в оригінальній постановці італійського режисера Маріо Корраді. Головні партії виконають: Дмитро Кузьмін (Фауст), Сергій Ковнір (Мефістофель) та Анастасія Поважна (Маргарита). Окрасою вистави є знаменита балетна сцена «Вальпургієва ніч» у виконанні артистів балету театру.

10 лютого (субота) о 15:00 — витончено-романтичний балет «Жізель» Адольфа Адана.

Світова прем’єра цього балету відбулася ще у 1841 році, але він не втрачає своєї популярності й в наш час. У виконавському складі цього разу заявлені: Ілона Кравченко (Жізель), Ян Ваня (Альберт), Анастасія Шевченко (Мірта, повелителька віліс), Олександр Габелко (Ганс) та ін.

11 неділя (четвер) о 15:00 – безсмертний шедевр української класики опера Семена Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм» в музичній редакції Мирослава Скорика.

В головних ролях: Богдан Тарас (Карась), Світлана Годлевська (Одарка), Ксенія Бахрітдінова-Кравчук (Оксана), Олександр Нікіфоров (Андрій), Тарас Штонда (Султан) та ін. Диригент – Микола Дядюра.

15 лютого (п’ятниця) о 17:00 — вечір одноактних балетів «Пахіта» Людвіга Мінкуса та «Болеро» Моріса Равеля. За участі провідних солістів балетної трупи театру.

16 лютого (п’ятниця) о 17:00 – опера «Макбет» Дж.Верді.

Джузеппе Верді, який захоплювався творчістю Вільяма Шекспіра, став першим, хто втілив драму «Макбет» майже без змін. В цій роботі поєдналися кращі музичні знахідки трьох попередніх опер: «Двоє Фоскарі», «Жанна д'Арк» і «Аттіла». Прем'єра пройшла у Флоренції 14 березня 1847 році та мала великий успіх.

Прем'єра вистави на київській сцені відбулася 28 червня 2007 року. Постановний склад: режисер-постановник – Італо Нунціата, диригент-постановник - Володимир Кожухарь, хормейстер-постановник – Лев Венедиктов, художник-постановник – Марія Левитська.

В титульній партії цього разу заявлений Геннадій Ващенко і на сцену він вийде в новій іпостасі – до Дня Соборності України провідному солісту оперної трупи театру присвоїли почесне звання Народний артист України.

Партію Леді Макбет виконає Людмила Монастирська, володарка рідкісного за красою і силою драматичного сопрано. До речі, саме в цій партії у 2011 році відбувся її тріумфальний дебют на сцені Ковент-Гарден. Щодо своєї героїні Людмила зауважує: «Принципова відмінність між Шекспіром і Верді, на мій погляд, в тому, що вердіївська леді Макбет – не монстр, не кричуще зло, як воно є, в чистому вигляді. Вона просто слабка людина, амбітна, жадаюча влади, і не більше того. Мені б хотілося, щоб це відчув кожен глядач у залі».

Також у головних ролях: Сергій Магера (Банко), Наталія Николаїшин (Дама леді Макбет), Сергій Пащук (Малькольм) та ін.

17 лютого (субота) о 17:00 – комічна опера Джоаккіно Россіні «Севільський цирульник». Вистава належить до найвідоміших у своєму жанрі й ось уже понад двісті років залишається не тільки у поточному репертуарі світового оперного мистецтва, а й користується незмінною прихильністю слухачів. Її герої потрапляють у досить химерні ситуації, окреслені дотепним сюжетом лібрето, створеного за мотивами безсмертної французького драматурга П’єра Бомарше...

В осучасненій версії Анатолія Солов’яненка постановка «поза простором та поза часом» одразу стала однією з найулюбленіших у киян та гостей міста. У ролях: Ігор Євдокименко (Фігаро), Дмитро Іванченко (Граф Альмавіва), Лілія Гревцова (Розіна), Сергій Ковнір (Дон Базіліо), Дмитро Агеєв (Бартоло), Анжеліна Швачка (Берта) та ін.

18 лютого (неділя) о 15:00 – комічний балет «Весілля Фігаро» на музику Вольфганга Амадея Моцарта у постановці Віктора Яременка впродовж багатьох років є беззаперечним фаворитом у київських глядачів.

22 лютого (четвер) о 17:00 – балет Людвіга Мінкуса «Дон Кіхот».

Секрет успіху цього балету — у мелодичній темпераментній музиці Людвіга Мінкуса та у яскравих надзвичайно колоритних персонажах. Не даремно. цю виставу часто називають справжнім святом танцю.

У ролях: Сергій Литвиненко (Дон Кіхот), Микита Кайгородов (Санчо Панса), Ілона Кравченко (Кітрі), Микита Сухоруков (Базиль), Руслан Авраменко (Лоренцо), Райса Бетанкоурт (Мерседес) та ін.

23 лютого (п’ятниця) о 17:00 – наймасштабніша постановка часів незалежної України – опера Дж.Верді «Дон Карлос».

Цього разу в головних партіях: Людмила Монастирська (Єлизавета Валуа), Олег Злакоман (Дон Карлос, інфант іспанський), Анжеліна Швачка (Принцеса Еболі), Геннадій Ващенко (Родріго, маркіз ді Поза), Сергій Ковнір (Філіпп ІІ, іспанський король) та ін.

24 лютого (субота) о 15:00 – до річниці повномасштабного вторгнення «Реквієм» В.-А.Моцарта.

25 лютого (неділя) о 15:00 – два одноактні балети у постановці Віктора Іщука: «Широко заплющені очі» та «Мадам Боварі» (прем’єра).

«Широко заплющені очі» - «Вистава безсюжетна: це декілька історій про кохання, кожна з них має свій окремий сенс. Спектакль складається із сольних, дуетних та кордебалетних номерів, кожен з них перекликається одне з одним та пов’язує усі історії в одну. Розповісти ці історії мене надихнув фільм Стенлі Кубрика «Із широко заплющеними очима», адже складно сказати, про що конкретно він знятий. Він концентрується на людських взаєминах…. - розповідає Віктор Іщук - У балеті лунає музика Йоганна Себастьяна Баха, Фредеріка Шопена. Лейтмотив - Goldberg Variations Баха. Окрім танцівників, музиканти також беруть участь у перформансі. Вони є живою декорацією під час спектаклю: з одного боку сцени знаходиться струнний квартет, а з іншої - рояль».

У виставі беруть участь артисти оркестру Національної опери України.

«Мадам Боварі» - одноактний неокласичний балет за мотивами однойменного роману Гюстава Флобера на музику Густава Малера (симфонія № 2, ч. 2), Йозефа Гайдна (симфонія № 103, ч. 1), Георга Фрідріха Генделя (пасакалія), Моріс Равеля (вальс), Фридерика Шопена (етюд мі-мажор, опус 10). Балетмейстер-постановник через пластику рухів, «мову» тіла розкриває трагедію героїв безсмертного твору Г. Флобера: переживання Емми Боварі, її розчарування у коханні, внутрішній стан Шарля Боварі, їх трагічну приреченість.

Постановний склад: Віктор Іщук (хореографія і постановка), Микола Дядюра (диригент-постановник), Сергій Голубничий (диригент).

Обидва балети за участі Анастасії Шевченко та Івана Авдієвського в головних ролях.

29 лютого (четвер) о 17:00 – балет Людвіга Мінкуса «Баядерка».

Вистава займає особливе місце в історії українського хореографічного мистецтва, бо саме цим балетом 2 жовтня 1926 року започаткував свою історію київський балет. В основі сюжету — східна романтична легенда про трагічне кохання баядерки та хороброго воїна.

У головних ролях: Наталія Мацак (Нікія), Сергій Кривоконь (Солор).

Важливо!

У випадку повітряної тривоги глядачів буде запрошено до тимчасового укриття у приміщенні гардероба, розташованого поверхом нижче під фоє партеру.

Детальну інформацію щодо складу виконавців (можливі зміни) та продажу квитків можна дізнатися на офіційному сайті театру.

Квитки на вистави (459 місць) надходять у продаж поступово (зазвичай за 2 тижні до вистави) і придбати їх можна виключно онлайн.

Національна опера України гарантує піднесений настрій за будь-яких обставин!