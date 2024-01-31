ВОЙНА В Украине КАРТА Партизаны рассекретили координаты мест хранения врагом ракет Калибр во временно оккупированном Крыму

2024-01-31 09:35

Партизаны обнаружили склады рашистов во временно оккупированном Севастополе. Они предполагают, что там хранятся ракеты Калибр. Об этом сообщает партизанское движение Атеш в Telegram.

"Наши агенты провели разведку севернее Сухарной бухты и обнаружили склады с боеприпасами. На территории упомянутых складов, вероятно, хранятся ракеты типа Калибр и другие виды вооружения", - говорится в сообщении.

Недалеко от складов замечено несколько единиц грузовой автомобильной техники россиян.

Координаты мест:

44.628525, 33.585635

44.625469, 33.581552

"Агенты Атеш разведали сотни объектов в оккупированном Крыму и продолжают свою работу. Мы передаем полученную информацию об оккупантах Силам обороны Украины и, как следствие, эти объекты становятся целями, по которым наносятся ракетные удары", - резюмировало партизанское движение.