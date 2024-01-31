ВОЙНА В Украине Зачем в Киев прибыла заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд

2024-01-31 13:34

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд прибыла с визитом в Киев. Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в Twitter в среду, 31 января.

"Приветствую с возвращением в Украину замгоссекретаря США Викторию Нуланд. Сегодня мы встретимся с высшим руководством страны, ветеранами и гражданским обществом, чтобы подчеркнуть нашу общую преданность победе над российской агрессией в Украине", - написала Бринк.

Напомним, Виктория Нуланд призвала союзников Украины готовиться к продолжительному противостоянию с рф. По ее словам, впереди длинный путь, к которому нужно быть готовым и материально, и психологически.

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