Во Львовской области работники ТЦК во время ежедневных патрулирований будут все снимать на бодикамеры

Сотрудники ТЦК будут использовать бодикамеры во время патрулирования улиц во Львовской области. Видео будут направляться в центры комплектования. Об этом сообщает Львовская ОВА.
"Перед военнослужащими Вооруженных сил Украины стоит задача Генерального штаба по мобилизации населения. Теперь во Львовской области во время своих ежедневных патрулирований на улицах и мер по оповещению граждан они будут использовать бодикамеры", - говорится в сообщении.
Видео с бодикамер будут попадать в территориальный центр комплектования. Их будут рассматривать в случае, если возникнет необходимость проанализировать какой-либо инцидент и объективно разобраться в конфликтной ситуации.