ВОЙНА В Украине фото Виталий Козловский ответил на обвинения в том, что он уже не служит в ВСУ

2024-02-02 18:28

Певец Виталий Козловский ответил на обвинения Игоря Кондратюка в том, что он больше не служит в Вооруженных Силах.

На своей странице в Instagram он опубликовал новость, в которой его бывший продюсер, с которым у него давний конфликт, заявил, что больше не получает выплаты от артиста и предположил, что тот больше не служит в армии.

По словам Кондратюка, в 2023 году он получал отчисления из военной зарплаты Козловского в течение трех месяцев. В последний раз они приходили в октябре, и с тех пор он больше не получал денег.

Поэтому продюсер подчеркнул, что поскольку зарплата в армии официальная, он должен получать выплаты от Козловского, но поскольку их нет, певец не может больше служить в ВСУ.

В свою очередь певец сделал скриншот новости и подписал фото нецензурной лексикой.