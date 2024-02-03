ВОЙНА В Украине В одном из городов вернулись к графикам аварийных отключений света: детали

2024-02-03 11:30

В Кривом Роге Днепропетровской области энергетики вводят графики аварийных отключений света – по тому алгоритму, который был в прошлом году во время блекаутов.

Об этом сообщил глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"Часть больниц, вода, тепло (там, где это возможно) переходят на генераторы. Будут веерные перебои с электроэнергией и связью", — подчеркнул он.

По словам Вилкула, уже сейчас в городе останавливается скоростной трамвай.

Глава города напомнил, что в Кривом Роге создано 213 "Пунктов незламности". Интерактивная карта "Пунктов незламности" — по ссылке.

Напомним, накануне утром в "Укрэнерго" сообщили, что ночью РФ ударила по объектам энергетической инфраструктуры. Было повреждение на одной из подстанций НЭК. В частности, дроны атаковали Днепропетровщину.

Часть Кривого Рога осталась без света и тепла. Более 50 тысяч жителей не имели электричества, а около 45 тысяч потребителей оставались без отопления. Также были обесточены две шахты.