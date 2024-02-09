ВОЙНА В Украине Украина готовится начать массовый выпуск дронов, аналогичных вражеским БПЛА Ланцет

2024-02-09 21:36

В Украине в ближайшие недели будут подписаны контракты по выпуску дронов, аналогичных российским БПЛА Ланцет с дальностью поражения 40 км. Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров на Business Breakfast от Forbes Украина.



Он напомнил, что у Украины уже есть большое количество разных дронов, которые могут действовать на расстоянии до 20 км.



"Но нам нужно поражать на 40 км, и дроны типа Ланцет – они достаточно высокотехнологичны. Потребовалось полгода, чтобы разогнать рынок в этом направлении. Сейчас на радарах есть определенное количество компаний, и мы тестируем продукты", – рассказал чиновник.



Федоров подчеркнул, что уже есть боевые применения таких дронов, но пока это только единицы.



"Мне сложно сказать конкретные даты, но я думаю, что в течение двух месяцев информация начнет появляться в российских пабликах, как горят их танки", – добавил он.