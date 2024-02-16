ВОЙНА В Украине Військові експерти заявили, що системи Vampire змінили економічний баланс на нашу користь

2024-02-16 18:28

Знищення "шахедів" системою Vampire змінює економічний баланс на нашу користь, - вважає Сергій Згурець, військовий експерт.

"Фактично, ця ракета має вартість менше 40 тисяч доларів, це втричі дешевше за "шахед". Тобто, це один з найбільш ефективних засобів знищення "шахедів" по складовій, ефективності, вартості тощо.

Коли ми збивали "шахеди" ракетами, це було не зовсім раціонально. З використанням цих систем абсолютно змінюється економічний баланс на нашу користь", - зазначив Згурець.

Він розповів про особливість нових установок, які поставили США Україні.

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