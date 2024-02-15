ВОЙНА В Украине В НАБУ подтвердили факт существования в Министерстве обороны коррупционной схемы

2024-02-15 09:31

Детективы Национального бюро подтвердили факт существования в Минобороны коррупционной схемы, позволяющей значительно завышать цены на определенные категории продуктов. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

"Таким образом недобросовестные поставщики получают сверхприбыли и фактически наживаются на армии во время полномасштабной агрессии рф. Применение существующей системы закупок позволяет поставщикам прибегать к злоупотреблениям при формировании цены на ходовые группы продуктов: яйца продают втридорога, а лосось или голубику, которые не увидишь в рационе военных, - по ценам, в разы ниже рыночных", - говорится в сообщении.

Сообщается, что для подтверждения фактов злоупотреблений детективы изымают и обрабатывают огромный массив первоначальных документов. Назначены экспертизы, продолжается сбор дополнительных материалов.

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