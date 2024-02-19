ВОЙНА В Украине Некоторые бойцы 3-й штурмовой в Авдеевке были в полном окружении, но смогли выйти – Жорин

2024-02-19 18:26

 

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады сообщил, что некоторые подразделения бригады в Авдеевке были в полном окружении врага, но смогли выйти.

Источник: заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин в Telegram

Прямая речь: "Сейчас можем говорить, что некоторое время некоторые подразделения Третьей штурмовой в самой Авдеевке были в полном окружении, но смогли выйти.

Отдельные кацапские каналы пишут, что есть бойцы, которые еще находятся на территории Авдеевского коксохима - могу сказать, что там не осталось ни одного нашего бойца. Там в принципе ничего не осталось, кроме нескольких полуразрушенных подвальных помещений".

Детали: Жорин также уточнил, что почти половина всех КАБов, которые падали на голову бойцов в Авдеевке, пришлись на территорию коксохима.

Предыстория:

  • Защитники третьей отдельной штурмовой бригады опубликовали видео боев в дачном кооперативе в Авдеевке, бойцы прорывались сквозь боевые порядки врага.
  • 47-я отдельная механизированная бригада сообщила, что бойцы их 25-го отдельного штурмового батальона последними вышли из Авдеевского коксохимического завода и не понесли потерь.
  • В ночь на субботу главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что у России потери в Авдеевке больше в семь раз, чем у Украины.
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