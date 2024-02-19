ВОЙНА В Украине Некоторые бойцы 3-й штурмовой в Авдеевке были в полном окружении, но смогли выйти – Жорин

2024-02-19 18:26

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады сообщил, что некоторые подразделения бригады в Авдеевке были в полном окружении врага, но смогли выйти.

Источник: заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин в Telegram

Прямая речь: "Сейчас можем говорить, что некоторое время некоторые подразделения Третьей штурмовой в самой Авдеевке были в полном окружении, но смогли выйти.

Отдельные кацапские каналы пишут, что есть бойцы, которые еще находятся на территории Авдеевского коксохима - могу сказать, что там не осталось ни одного нашего бойца. Там в принципе ничего не осталось, кроме нескольких полуразрушенных подвальных помещений".

Детали: Жорин также уточнил, что почти половина всех КАБов, которые падали на голову бойцов в Авдеевке, пришлись на территорию коксохима.

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