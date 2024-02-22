ВОЙНА В Украине ДБР завершило розслідування щодо масштабної схеми ухилення від мобілізації в Бучанському районі

2024-02-22 10:27

ДБР спільно з СБУ викрили схему наприкінці 2023 року, організовану колишнім начальником Київського обласного військового комісаріату, який зберіг зв'язки після виходу на пенсію.

Інші учасники групи вносили недостовірні дані до довідок ВЛК та військово-облікових документів, а також надавали поради щодо перетину кордону. Вартість послуг становила від 6 до 10 тисяч доларів США.

ДБР оголосило про підозру у здійсненні 11 епізодів видання підроблених документів. Серед підозрюваних також є син та колишня дружина ексначальника.

Іншим учасникам схеми — начальнику третього відділу Бучанського РТЦК та СП, голові ВЛК Макарівського району, експрацівнику Київського обласного військкомату було раніше повідомлено про підозри.

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ДБР завершило розслідування щодо масштабної схеми ухилення від мобілізації в Бучанському районі 2024-02-22 10:27
В ГУР рассказали, сколько военных рф находятся на оккупированных территориях Украины 2024-02-21 21:37
Вдоль границы с Украиной рф развернула 48 установок "Искандер" – ГУР 2024-02-21 18:26